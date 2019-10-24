Симферополь, , 15:01 — REGNUM Вооружённые силы РФ с 1 декабря 2019 года в Крыму начинают эксплуатацию обновлённого уникального подземного хранилища горюче-смазочных материалов. Хранилище представляет собой штольню, вырубленную в скале. Там могут быть размещены тысячи тонн бензина, солярки, масел для потребностей береговых сил, кораблей и авиации Черноморского флота. Речь идёт о семи железнодорожных эшелонах.

Данное хранилище вступило в строй ещё в годы СССР, в 1970-х годах. Однако после развала Советского Союза уникальный склад не использовался и пришёл в упадок. Его восстановление началось после вхождения Крыма в состав России.

Готовность объекта к началу эксплуатации проверил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. В ходе восстановительных работ проведён ремонт бетонных оснований, установлены системы антикоррозийной защиты, стенки резервуаров ГСМ обшиты новым листовым металлом.

Обновлённый склад оснащён новой системой пожаротушения, насосно-фильтрационным оборудованием. На нём заменён технологический трубопровод и установлена современная аппаратура комплексной безопасности. Об этом сообщает «Российская газета».