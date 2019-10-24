Москва, , 14:56 — REGNUM Россия стала для США хорошим поводом осваивать американский оборонный бюджет, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 24 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Сегодня для американцев Россия это очень хороший повод для того, чтобы осваивать оборонные бюджеты. Россия ни на кого нападать не собирается и не будет этого делать. Мы хотим заниматься внутренними вопросами и внутренней экономикой, но американцы пытаются выставлять нас в качестве страны-агрессора для того, чтобы у нас не налаживались торговые отношения со странами ЕС, — сказал Шерин. — Но американских граждан в первую очередь интересуют внутренние проблемы. Большинство американцев беспокоятся из-за вопросов, связанных с зарплатами учителей, врачей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента США Дональда Трампа, администрация США вынуждена перестраивать свои вооружённые силы и увеличивать расходы на военную сферу и оборону из-за России и Китая.

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