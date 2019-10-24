Брюссель, , 14:59 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер выразил недовольство в отношении сотрудничества Турции и России, об этом 24 октября он заявил, выступая на пресс-конференции министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Турция поставила нас в страшное положение, вторгнувшись в северную Сирию для борьбы с курдскими повстанцами, которые совместно с США сражались с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отметил Эспер.

Также главу американского оборонного ведомства обеспокоил факт сотрудничества Анкары с Россией, в частности по вопросу урегулирования конфликта на севере Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября вооруженные силы Турции вторглись на север Сирии, воспользовавшись выводом американских войск с данных территорий, что вызвало недовольство международного сообщества.

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