Белгород, 24 октября 2019, 14:51 — REGNUM Административная граница Белгородской и Курской областей проходит согласование, в том числе по устранению разногласий по её прохождению, сообщили 24 октября в пресс-службе Кадастровой палаты Белгородской области. Субъекты заключат соответствующее соглашение, информацию о прохождении границы внесут в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).
Согласование границы необходимо для упрощения процедуры земельно-имущественных отношений и более эффективного управления территориями. По мнению экспертов, соответствие сведений в ЕГРН является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов.
Мероприятия проводят в рамках совместной рабочей группы, созданной региональными органами государственной власти с участием представителей Росреестра и филиалов Кадастровой палаты по Курской и Белгородской областям.