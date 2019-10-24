Белгород, , 14:51 — REGNUM Административная граница Белгородской и Курской областей проходит согласование, в том числе по устранению разногласий по её прохождению, сообщили 24 октября в пресс-службе Кадастровой палаты Белгородской области. Субъекты заключат соответствующее соглашение, информацию о прохождении границы внесут в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН).

Согласование границы необходимо для упрощения процедуры земельно-имущественных отношений и более эффективного управления территориями. По мнению экспертов, соответствие сведений в ЕГРН является одним из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность регионов.

«Наличие в ЕГРН актуальных сведений позволяет обеспечить соблюдение требований законодательства при проведении кадастрового учёта, что повышает защищённость имущественных прав субъектов, юридических лиц и граждан», — отметила эксперт Кадастровой палаты Белгородской области Марина Калиниченко.

Мероприятия проводят в рамках совместной рабочей группы, созданной региональными органами государственной власти с участием представителей Росреестра и филиалов Кадастровой палаты по Курской и Белгородской областям.