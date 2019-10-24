Сочи, Краснодарский край, , 15:09 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамапоса 24 октября на саммите «Россия — Африка» в Сочи обратился к российскому руководству с призывом поддерживать реформирование международных структур в условиях надвигающейся глобализации.

Глава южноафриканской республики отметил, что наступающая глобализация меняет международные отношения и несет не только новые возможности, но и новые угрозы.

«Мы хотели бы призвать Россию и дальше поддерживать усилия, направленные на то, чтобы реформировать международные структуры и способствовать многосторонности», — сказал Рамапоса.

Также президент ЮАР призвал всех немедленно приступать к исполнению тех договорённостей, которые были заключены на саммите.

Стоит отметить, что ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что отношения с Африкой — это новый приоритет для России. Она также подчеркнула, что африканские страны нуждаются в российской поддержке.