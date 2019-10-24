Москва, 24 октября 2019, 14:52 — REGNUM Меморандум между Россией и Турцией по урегулированию ситуации в Сирии выполняется, согласно достигнутым на встрече глав двух государств в Сочи договорённостям. Об этом 24 октября сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.
«Мы с удовлетворением отмечаем, что реализация достигнутых в Сочи договоренностей и меморандума выполняется», — сказал Вершинин.
Отметим, ранее представитель Минобороны РФ рассказал, что для выполнения новых задач на территорию Сирии будет дополнительно переброшено 276 представителей российской военной полиции и 33 единицы техники.
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