Москва, , 14:46 — REGNUM Меморандум, подписанный президентами РФ и Турции, не устанавливает временных рамок нахождения турецких военных в зоне проведения операции «Источник мира» на территории Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Меморандум временных параметров на этот счет не устанавливает», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

В МИД также сообщили, что курдские повстанцы начали отводить свои отряды из районов у турецкой границы, таким образом, достигнутые в Сочи договоренности выполняются.

Возле границы Сирии и Турции российская военная полиция начала патрулирование, заявил 23 октября представитель командования российской группировки в Сирии генерал Игорь Серицкий.