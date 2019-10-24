Белград, , 14:42 — REGNUM Сербия получит свой зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» российского производства 26 октября текущего года. Об этом 24 октября рассказал журналистам президент Сербии Александар Вучич, во время встречи первого грузового состава поезда из КНР.

«Панцирь-С» я еду смотреть в субботу, мы его заказали», — заявил Вучич в ответ на вопрос одного из журналистов об участии российских комплексов противовоздушной и противоракетной обороны «Панцирь-С» и «С-400» в военных учениях на территории Сербии.

Также сербский президент рассказал, что он осмотрит «С-400» 25 октября и этот комплекс прибудет в Сербию только для военных учений.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ распространило информацию о том, что подразделения противовоздушной и противоракетной обороны России с комплексами С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» впервые примут участие в военных учениях за рубежом на территории Сербии.

Напомним, «Панцирь-С» — российский самоходный ЗРПК наземного и морского базирования. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных), а кроме того способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.