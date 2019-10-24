Киев, 24 октября 2019, 14:36 — REGNUM Прохождение на полиграфе депутатов от фракции «Слуга народа» повышает внутрифракционную дисциплину и показывает, что у президента Владимира Зеленского нет двойных стандартов в отношении своей команды. Об этом 24 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Фищенко.
По его словам, публичная проверка на полиграфе организована «по двум причинам: первая — показать всем, что депутаты от Зеленского являются честными людьми, они пройдут полиграф».
Он также проинформировал, что теперь «появится мотивация для проведения такой же проверки депутатов из других фракций в определенных случаях».
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев отметил, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д, который лишь частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости, оставляя часть оценщиков.
По данным СМИ, Гетманцев пожаловался в Офис президента на работу депутатов в комитете и потребовал, чтобы они прошли полиграф на предмет подкупа. 24 октября в Киеве депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский публично прошел проверку на полиграфе. Экспертиза показала, что депутат не брал взятки за лоббирование законов. Сегодня депутаты от СН продолжают проходить полиграф. В прямом эфире процесс транслируют многие украинские телеканалы.