Киев, , 14:36 — REGNUM Прохождение на полиграфе депутатов от фракции «Слуга народа» повышает внутрифракционную дисциплину и показывает, что у президента Владимира Зеленского нет двойных стандартов в отношении своей команды. Об этом 24 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политтехнолог Дмитрий Фищенко.

«Эту ситуацию спровоцировала жизнь. Во фракции молодые, эмоциональные и неопытные люди. Чтобы немного сбросить эмоции их нужно немного собирать в кучу, чтобы они могли больше чувствовать реальность. Второе — показать обществу, что у Зеленского нет двойных стандартов в отношении своих (депутатов — ред.)», — рассказал Фищенко.

По его словам, публичная проверка на полиграфе организована «по двум причинам: первая — показать всем, что депутаты от Зеленского являются честными людьми, они пройдут полиграф».

«Это должно снять всякие разговоры о том, что кто-то голосует за деньги. А если кто-то не пройдет полиграф, это станет причиной разговора с человеком, чтобы он положил свой мандат. Это повышение дисциплины внутри фракции», — сказал Фищенко.

Он также проинформировал, что теперь «появится мотивация для проведения такой же проверки депутатов из других фракций в определенных случаях».

«Они будут говорить, что они стали первой фракцией в истории Украины, которая пошла на это. Это станет угрозой для других депутатов из других фракций, поскольку если они будут себя похабно вести, их будут выждать пройти полиграф», — подытожил Фищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев отметил, что членам комитета на заседании не удалось поддержать законопроект №2047-д, который лишь частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости, оставляя часть оценщиков.

По данным СМИ, Гетманцев пожаловался в Офис президента на работу депутатов в комитете и потребовал, чтобы они прошли полиграф на предмет подкупа. 24 октября в Киеве депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский публично прошел проверку на полиграфе. Экспертиза показала, что депутат не брал взятки за лоббирование законов. Сегодня депутаты от СН продолжают проходить полиграф. В прямом эфире процесс транслируют многие украинские телеканалы.