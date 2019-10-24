Киев, , 14:33 — REGNUM Депутаты фракции «Слуга народа», которых подозревают в получении взятки за «правильное» голосование по одному из законопроектов в финансовом комитете, проходят проверки на полиграфе, как и потребовал президент страны Владимир Зеленский.

По состоянию на 24 октября о прохождении такой проверки публично заявили 4 депутата из 11, еще один депутат сказал, что у него день рождения, и поэтому проверка откладывается, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вечером 23 октября полиграф прошел народный депутат Александр Дубинский, позже о прохождении проверки отчитался депутат Александр Качура. Сегодня проверку прошли парламентарии Ольга Василевская-Смаглюки Олег Марусяк.

Как можно понять из комментариев депутатов, каждый из них организовал проверку своими силами и оплатил за собственные средства.

Ольга Василевская-Смаглюк заявила журналистам, что письменные результаты будут 25 октября, но есть предварительный вывод — если она «правильно интерпретирует слова эксперта»:

«Она (полиграфист) сказала, что денег я не брала, но знаю чуть больше, чем рассказываю».

ИА REGNUM напоминает, что ранее 11 депутатов «СН» в ходе заседания финансового комитета внезапно отказались поддержать согласованный законопроект, касающийся отмены коррупционных схем. Президент Зеленский и руководство фракции потребовало от этих депутатов пройти проверку на детекторе лжи. Также во фракции заявили, что есть некий свидетель по делу о взятках народным депутатам, который сегодня, 24 октября, встретится с правоохранительными органами.