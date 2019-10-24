Тбилиси, , 14:33 — REGNUM В Грузии считают абсурдными и нелогичными заявления КГБ Южной Осетии о том, что грузинская сторона готовит масштабные провокации на «административной границе» и для этого создает некий очаг нестабильности.

Категорически опровергли эту информацию в Службе госбезопасности Грузии, назвав подобные заявления провокацией и дезинформацией.

Провокационным назвали заявление КГБ Южной Осетии и депутаты парламентского большинства, которые в комментариях журналистам подчеркнули, что Грузия сама «находится в состоянии оккупации», ее граждане постоянно подвергаются ограничениям и притеснениям со стороны «оккупантских властей», поэтому подобные обвинения неоправданны и нереальны.

«Грузия намерена восстановить свою территориальную целостность, но готовится сделать это исключительно мирным путем», — заявил журналистам председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.