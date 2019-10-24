Симферополь, , 14:32 — REGNUM Девять кандидатов подали документы в Симферопольский городской совет для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации столицы Крыма, сообщили 24 октября в горсовете. Трое из девяти кандидатов письменно попросили о переносе срока приема документов по уважительным причинам.

В числе заявившихся на конкурс — предприниматель Степан Кискин, замдиректора ООО «Единая республиканская тендерная компания» Дмитрий Бондарев, гендиректор «Управляющей компании «Новый Чехов» Валерий Турецкий, директор детского парка Антон Якулевич, Наталия Маленко, прежде занимавшая должность главы администрации города, сейчас — советник главы Крыма, региональный директор ООО «Продекс» Антон Ганин, председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов, директор МУП «Метроград» Елена Проценко, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов.

Конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы состоится 25 октября в здании Симферопольского горсовета в 10:00. Проведение конкурса планируют транслировать в прямом эфире телеканала «Крым 24» и на портале правительства Республики Крым.