Рим, , 14:32 — REGNUM Проект бюджета Италии на 2020 год не нарушает правил ЕС, сказано в ответе правительства страны на обращение Еврокомиссии, передает La Repubblica в четверг, 24 октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, еврокомиссары обратили внимание на несоответствие проекта бюджета ранее данным Италии рекомендациям — в частности, проект предполагает рост госдолга вместо его сокращения.

В проекте бюджета нет «значимых» нарушений, правительство приложит усилия к тому, чтобы сокращать дефицит и госдолг «мягкими» методами, написал комиссарам министр экономики Роберто Гуалтьери.

Проект бюджета Италии, как и год назад, осенью 2018 года, нарушает правила ЕС, но в настоящее время в Риме — «дружественное» евробюрократам правительства, и санкций за нарушения правил не последует, полагают наблюдатели.

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