Москва, , 14:37 — REGNUM Проект закона, радикально меняющий принципы доступа детей к информационной продукции, внесен депутатами Госдумы, в числе которых Елена Ямпольская, Aлександр Шолохов, Елена Драпеко. Предполагается, что закон будет «совершенствовать» механизмы доступа детей к культурным ценностям и благам. Новая редакция законопроекта зарегестрирована и направлена Председателю ГД.

Авторы законопроекта не приводят внятных и научно обоснованных доводов в пользу своей инициативы, в итоге предлагая документ, который резко противоречит и государственной политике России в сфере информационной безопасности детей, и базовому принципу преимущественного права родителей на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.

Концепцию этого проекта эксперты, которые составили на него заключение, считают глубоко дефектной: проект фактически и очевидно направлен прежде всего на защиту коммерческих интересов тех, кто производит и распространяет информационную продукцию. Охрана психического здоровья и полноценного развития ребенка, напротив, отодвигается на задний план, причем под предлогом того, что для ребенка якобы важнее всего получить доступ к «культурным благам», а развитие и психика пойдут своим чередом. Что же это за культурные блага и как к ним предлагается усовершенствовать доступ?

Способ доступа к всевозможным «ценностям» и «благам» предлагается фундаментально изменить так, что это создаст чрезвычайные преференции для киноиндустрии, издателей, театров и выставок: работающий в этих сферах бизнес получит законную возможность без ограничений и контроля распространять среди детей информационную продукцию, которая может нанести им прямой вред — причина, по которой сейчас оборот такой продукции ограничен. Как авторы законопроекта поясняют необходимость таких перемен?

По их словам, причина — в «неоднозначном правоприменении», случаи которого сейчас участились. Так указывается, что производители по-разному трактуют возрастные ограничения, в итоге одно и то же произведение получает разные маркировки (речь идет о возрастных группах 0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Надо отметить, что на избыточность маркировки жаловались некоторые правообладатели и деятели, которые не являются профильными специалистами в области охраны здоровья и информационной безопасности детей. И, конечно, по мнению авторов проекта очень важно, что «обязательная классификация негативно отражается на книготорговле» — откровенно защищающее бизнес утверждение, которое авторы пытаются смягчить сетованиями на то, что дети отучаются от общения с бумажной книгой.

С учетом столь притянутых за уши оснований законопроект предлагает поменять важнейшие правовые гарантии информационной безопасности детей, и есть серьезные основания считать эти изменения совершенно неприемлемыми.

Так, возрастные ограничения также предлагается отменить, причем нечеткость формулировок сделают возможным бесконтрольный и практически неограниченный доступ детей к любым услугам от любых граждан и организаций в сферах кинопоказа, театральных и развлекательных мероприятий. Предлагаются перемены, которые сделают законно доступной для малолетних детей продукцию, идущую сейчас под маркировкой «16+» (куда входят изображения и описания насилия, несчастных случаев, болезней, смертей, брань, провокационная информация о наркотиках и пр). Но дело не ограничивается маркировкой.

В законопроекте реализуется ложная идея о безопасности и позитивном влиянии на ребенка любого возраста любых произведений литературы и искусства. При том, что очевидно: культурные ценности и блага, которые предлагают для потребления всевозможные организации, далеко не всегда содержат высокохудожественную продукцию, более того — не все предметы искусства с высокой исторической и художественной ценностью нужно показывать маленьким детям (пример — эротика в античном искусстве). Но под предлогом «реализации конституционного права детей на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям» авторы решают однозначно: допустить.

Иными словами, очевидно, что производители терпят убытки из-за ограничения детям доступа к их продукции, и помянуть конституционные права тут можно как нельзя более кстати. Вряд ли инициаторы этого законопроекта сильно страдают из-за того, что пятилетки лишены счастья наслаждаться шедеврами русской классической литературы, а вот деловые интересы распространителей современных «культурных» «ценностей» рассматриваются аж с точки зрения Конституции. Что же, она должна защищать интересы бизнеса под предлогом защиты прав ребенка? По этому законопроекту выходит, что так.

Анонс к новости о рассмотрении ПФЗ 717228−7

Аннотация к заключению на перевнесенный ПФЗ 717228−7 от 21.10.2019

Заключение на перевнесенный ПФЗ 717228−7 от 21.10.2019