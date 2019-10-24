Москва, , 14:26 — REGNUM Глава Белого дома США Дональд Трамп победил на выборах президента Америки в том числе из-за своей лояльности в отношении РФ, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 23 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова вероятного кандидата на пост президента США Джо Байдена, который заявил о намерении дать отпор президенту РФ Владимиру Путину и призвал американцев скидываться на избирательную кампанию Байдена.

«Дональд Трамп в своей избирательной кампании был более лоялен в отношении России, чем Хиллари Клинтон, и он победил, — сказал Шерин. — Противопоставлять себя России и Путину — это проигрышная позиция. Люди выбирали Трампа, который называл Путина хорошим парнем и говорил, что сможет с ним поладить. А голосовать за того, кто хочет объявить войну России, не будут ни в одной стране».

Напомним, как сообщалось ранее, Джо Байден записал видеоролик, в котором заявил, что «Путин и русские опять пытаются вмешаться в наши выборы» и что в этот раз объект их внимания он, Байден. Кроме того, по мнению Байдена, Путин знает, что если Байден придёт к власти, то дни, когда российский лидер мог «запугать Восточную Европу», будут сочтены.