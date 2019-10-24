Бишкек, 24 октября 2019, 14:32 — REGNUM Конституционная палата Верховного суда Киргизии признала, что лишение депутатами местного парламента бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента не нарушает основной закон республики. Об этом в аппарате судебного ведомства рассказали ТАСС.
«Члены Конституционной палаты пришли к выводу, что во время принятия парламентом данного постановления положения конституции нарушены не были», — приводит агентство комментарий представителя конституционной палаты.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле большинство депутатов киргизского парламента проголосовало за принятие постановления «О лишении статуса экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева». Это было сделано, чтобы снять с бывшего главы республики неприкосновенность. Против него планируется возбудить уголовное дело в связи с обвинениями в коррупции и узурпации власти.