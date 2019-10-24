Рим, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал лидера «Лиги» Маттео Сальвини дать официальные объяснения по поводу предположительных контактов его коллег по партии с российскими бизнесменами и политиками, сообщают итальянские СМИ в четверг, 24 октября.

Эти заявления Конте сделал в ходе выступления на заседании парламентской комиссии, где он в свою очередь тоже отчитывался о спорных, с точки зрения его оппонентов, в том числе Сальвини, действиях в отношении иностранных политиков.

Конте обвинили в организации встреч министра юстиции США Уильяма Барра с руководителями итальянских спецслужб без сообщения об этом другим членам правительства. Премьер-министр отрицает обвинения.

Сальвини в свою очередь обвиняют в том, что его соратники в Москве договаривались о получении средств для «Лиги». Сальвини выразил готовность к проверкам счетов партии и заявил, что он не давал никому никаких поручений и что «Лига» никогда не получала средств из-за рубежа.

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