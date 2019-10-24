Джакарта, , 14:23 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул важность создания рабочих мест в стране в ходе заседания совета министров страны, сообщает Kompas.

«Главной целью нашей работы является создание рабочих мест. Потому что это то, что нужно, чего хотят люди», — заявил глава государства на пленарном заседании кабинета министров в президентском дворце в Джакарте 24 октября.

Джоко Видодо подчеркнул, что не должно быть министерств, которые не понимают приоритеты правительства в создании рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Индонезии Пуан Махарани заявила кабинету министров, что задачи становятся все более сложными и министры должны работать вместе.

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