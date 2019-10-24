Калининград, , 14:21 — REGNUM Стратегические бомбардировщики B-52 впервые отработали в Литве бомбовые удары по наземным целям на полигоне в Казлу-Руде, у самой границы Литвы с Калининградской областью, объявило сегодня, 24 октября, литовское минобороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бомбардировщики, способные нести ядерные боезаряды, поднялись в воздух с авиабазы в Великобритании. С высоты в шесть километров было сброшено 12 инертных бомб BDU 50. Все цели уничтожены, подчёркивает литовское ведомство. Бомбометание состоялось 23 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на полигоне в Казлу-Руде с осени 2018 года началась отработка авиаударов ВВС НАТО по наземным целям. Это единственное место такого рода в Прибалтике, его с начала 2018 года модернизировали инженеры США. Ранее это был обычный полигон, оставшийся в Литве с советских времён. Расположен полигон в 50 км от границы с Калининградской областью.

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