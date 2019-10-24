Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Специальный представитель президента США по Сирии Джеймс Джеффри поблагодарил Иракский Курдистан за прием беженцев, об этом 24 октября сообщает Kurdistan24.

Выступая в сенате по вопросу турецкой агрессии на севере Сирии, дипломат отметил роль курдской автономии в Ираке, выразив Эрбилю свое уважение.

«Мы очень уважаем их. Их экономика хорошо функционирует. Они приняли у себя сотни тысяч беженцев, спасающихся от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул Джеффри.

Напомним, с 2014 года, когда боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развязали войну в Сирии и Ираке, курдские пешмерга начали активную борьбу с террористами. Кроме того, они начали принимать на своей территории беженцев, спасающихся от боевых действий.

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