Киев, , 14:09 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 24 октября, должен был совершить рабочую поездку в Черновицкую область.

Согласно информации Черновицкой облгосадминистрации, в ходе визита у Гончарука был запланирован ряд встреч, совещаний и пресс-брифинг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Около 13:00 по местному времени стало известно, что вылет рейса с премьер-министром задерживается в связи с погодными условиями — Киев сегодня, как и последние несколько дней, накрыло сильным туманом.

В настоящий момент нет информации, где находится премьер-министр Украины и состоится ли в итоге визит на Буковину.

Накануне в аэропорту «Киев» отменили три международных рейса и один внутренний — из-за неблагоприятных погодных условий. Сообщалось, что горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная всего 50 метров.

По прогнозу синоптиков, завтра, 25 октября, в Киеве будет переменная облачность, без осадков, сохранится туман. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +14…+16 градусов.