Москва, , 13:57 — REGNUM На имитацию бомбардировки полуострова Крым американскими В-52 РФ дала не жёсткий, а полумягкий ответ, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 24 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Есть принципиальная разница между рутинным облётом территории и отработкой ударов по территории другой страны. Эта разница принципиальна. Это унижение не меньшее, чем срывание флагов и захват наших дипломатических зданий, — сказал Делягин. — На это был дан ответ не жёсткий, а полумягкий, потому что наши Ту-160 приземлились в Южно-Африканской республике. Это очень далеко от США, но это тоже сигнал. В советские годы наша авиация совершила бы аналогичную отработку по Нью-Йорку и Лос-Анджелесу».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американские самолеты В-52 сымитировали бомбардировку у берегов Крыма.

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