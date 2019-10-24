Киев, , 13:56 — REGNUM Во фракции партии президента Зеленского «Слуга народа» есть «внутренняя служба безопасности», которая анализирует деятельность депутатов политической силы.

Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил первый заместитель лидера фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, материал опубликован сегодня, 24 октября.

Эту «служба безопасности» Корниенко называет «большой брат». По его словам, это те же депутаты «СН», которые «более информированы», чем другие, и могут делать выводы из текущих голосований. Политик отметил, что таких депутатов в «службе безопасности» фракции «достаточно», хотя и не назвал даже примерную цифру. Также из его высказываний непонятно, занимаются ли контролем над «Слугой народа» еще и некие сторонние эксперты.

«Может, кто-то где-то ищет какие-то возможности, но, «большой брат» все видит… Сейчас мы анализируем, кто как в комитетах себя ведет. Есть интересные тенденции, когда депутаты ведут двойную жизнь — в зале голосуют с фракцией, а на комитетах почему-то голосуют не с фракцией», — рассказал Корниенко, добавив, что зафиксировано сразу несколько таких случаев.

Также «большой брат» среди прочего присматривается к народным депутатам, которые занимают «категорически малоконструктивную позицию» в некоторых вопросах, заявил соратник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас в «Слуге народа» идет конфликт из-за внезапного отказа 11 депутатов политической силы поддержать проект закона об отмене электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества. Предполагают, что депутаты «Слуги народа» отказались поддержать законопроект за «вознаграждение» в 30 тыс. долларов на каждого. Президент Зеленский и руководство фракции накануне заявили о необходимости проверки депутатов на детекторе лжи. Вечером 23 октября такую проверки прошел один из «подозреваемых», депутат Александр Дубинский. Официальное расследование информации о возможной взятке начали и антикоррупционные органы.