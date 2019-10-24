Москва, , 13:55 — REGNUM В Кремле не располагают статистикой по поводу расследования дел в отношении полицейских, а без неё невозможно дать оценку эффективности работы следственных органов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления нового главы Совета при президенте РФ по правам человека Валерия Фадеева об остающихся без рассмотрения СКР жалобах граждан на действия полицейских.

Официальный представитель Кремля отметил, что не имел возможности ознакомиться с самим заявлением Фадеева.

«Давать какие-то общие заявления на этот счёт не считаю корректным», — сказал Песков.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о намерении нового главы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева поставить вопрос перед правоохранительными органами, почему они не реагируют на обращения потерпевших на действия полиция на прошедших летом 2019 года несогласованных акциях. По его мнению, речь идёт о явном нарушении процедур.