Воронеж, , 13:52 — REGNUM Депутат Воронежской городской думы Олег Турбин объявлен правоохранительными органами в розыск ориентировка размещена в базе данных МВД, депутата разыскивают по основанию «по статье УК», сообщает ИА REGNUM.

Согласно данным в базе, в розыске находится Олег Турбин, дата и место рождения совпадают с данными депутата, указанными на сайте гордумы. В то же время, уточняет «Абирег», в Ленинском суде Воронежа не рассматривались материалы в отношении депутата.

Олег Турбин в гордуме представляет фракцию «Справедливой России», был избран в 2015 году по списку этой партии. Входит в постоянную комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям, постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству, указано на сайте гордумы.

Имя Олега Турбина воронежские СМИ упоминали в связи с возбуждением уголовного дела по мошенничеству в «Воронежской горэлектросети» — следователи заподозрили руководство тогда ещё МУПа в выводе средств при помощи форм-однодневок: по данным следствия, с ними заключались договоры об исполнении обязательств, а затем в суды подавались иски о взыскании с МУПа денег. В числе истцов оказался и Олег Турбин.

«Моя компания открыто приобретала право требования к МУП за выполненные проектные, ремонтные и подрядные работы, а также за поставленные товары. При этом очевидно всем, что МУП постоянно проверяют различные контрольно-надзорные органы, и я ни разу не слышал, чтобы в ходе какой-то из проверок были выявлены невыполненные работы или непоставленные товары. В противном случае все контролирующие органы были бы соучастниками декларируемых силовиками преступлений», — комментировал тогда Турбин ситуацию «Абирегу».