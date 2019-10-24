Брюссель, , 13:46 — REGNUM Председатель Европарламента Давид Сассоли поздравил правозащитника из Китая Ильхама Тохти с присуждением премии имени Сахарова и потребовал его освобождения, об этом 24 октября он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Очень приятно сообщить, что Ильхам Тохти стал лауреатом премии Сахарова в 2019 году. Он посвятил свою жизнь защите прав уйгуров в Китае, но был приговорен к пожизненному заключению в 2014 году. Мы требуем его немедленного освобождения», — подчеркнул Сассоли.

Напомним, Ильхам Тохти был приговорен властями Китая к пожизненному заключению в 2014 году. Обвинение признало его виновным в разжигании сепаратистских настроений.

В Китае, в основном в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, проживает порядка 11 млн уйгуров, в среде которых преобладают сепаратистские настроения. Противоречия между Пекином и указанной народностью осложняются религиозной спецификой — уйгуры исповедуют ислам.

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