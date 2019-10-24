Киев, , 13:51 — REGNUM Правительство Украины приняло решение о признании свидетельств о рождении и смерти, выданных властями ДНР и ЛНР. Об этом сообщило 24 октября информационное агентство УНИАН.

Документы сначала будет рассматривать специальная комиссия, а затем принимать решение об их признании или непризнании.

В правительстве Украины подчеркнули, что признание свидетельств, выданных властями ДНР и ЛНР, не является признанием «оккупантов». В своём решении правительство Украины руководствовалось так называемыми «Намибийскими исключениями» ООН, которые были приняты в 1971 году.

Исключения предписывают признавать документы непризнанных государств в том случае, если их непризнание влечёт ограничение или нарушение прав местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о поставках газа на территорию ДНР и ЛНР. Позже её опровергли в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

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