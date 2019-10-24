Сочи, Краснодарский край, , 13:37 — REGNUM Вопрос о сокращении военных расходов в национальных бюджетах необходимо продолжать обсуждать. Об этом сегодня, 24 октября, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите «Россия — Африка», заявил российский лидер Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава государства напомнил, что Россия тратит на нужны Минобороны страны менее 3% ВВП, при этом имеется тенденция к дальнейшему сокращению военных расходов.

«Поэтому, конечно, сокращение военного бремени — это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее президент Республики Чад в своём выступлении заявил, что многие страны Африки тратят на решение вопросов безопасности от 18% до 32% ВВП. Такие расходы российский лидер назвал «непосильной нагрузкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что решение задач по обороне России требует не дальнейшего снижения расходов, а эффективной траты выделяемых средств.

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