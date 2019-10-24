Москва, , 13:36 — REGNUM Госдума ратифицировала соглашения об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Предусматривается, что использование и дальнейшее совершенствование систем спутниковой связи военного назначения осуществляется в целях повышения надежности управления вооруженными силами государств сторон и организации связей взаимодействия.

Соглашение подписано представителями правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Предусматривается создание интегрированной системы спутниковой связи военного назначения государств-участников СНГ посредством развертывания ее национальных сегментов с учетом согласованных технических требований.

С учетом технических характеристик, заложенных в Единую систему спутниковой связи Вооруженных сил РФ, совместная работа наземных средств возможна только при наличии в вооруженных силах государств-участников СНГ станций спутниковой связи, принятых на снабжение Вооруженных сил РФ.