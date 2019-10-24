Владикавказ, , 13:41 — REGNUM Грузинские власти передали своим российским коллегам хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускном пункте «Ларс», завершив этим его экстрадицию на родину. Об этом 24 октября сообщил сотрудник КПП «Казбеги — Ларс» на российско-грузинской границе.

«Процедура экстрадиции уже завершена», — приводят РИА Новости слова сотрудника КПП.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.