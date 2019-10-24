* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, , 13:49 — REGNUM 23 октября официальные представители Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 14 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще три получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли авиационный удар по укрытию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Даргад провинции Тахар.

Согласно вышеупомянутому заявлению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ликвидированные в результате операции Национальных сил безопасности и обороны, были заняты подготовкой к проведению серии терактов и нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.