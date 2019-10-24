Кабул, , 13:41 — REGNUM 23 октября официальные представители советника президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба заявили, что советник примет участие в 18-ом саммите Движения неприсоединения, который проходит в Баку с 23 по 24 октября.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в ходе саммита Движения неприсоединения советник президента Афганистана по национальной безопасности выступит с докладом по поводу текущей ситуации с безопасностью в стране, текущему мирному процессу, борьбе с терроризмом, а также уделит внимание некоторым другим важным вопросам.

По словам официальных представителей советника президента Афганистана по национальной безопасности, Хамдулла Мохиб также проведёт несколько встреч на полях саммита Движения неприсоединения с целью обсудить текущую ситуацию в регионе и совместные усилия по обеспечению безопасности.

В Баку также пройдет встреча на уровне министров, в рамках которой участники Движения неприсоединения обсудят прогресс, достигнутый с момента проведения 17-ого саммита в 2016 году.