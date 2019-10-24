Кабул, , 13:47 — REGNUM 23 октября министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан Салахуддин Раббани направил президенту Ашрафу Гани официальное заявление об отставке.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в письме сказано, что Салахуддин Раббани был горд служить своей стране в качестве главы Министерства иностранных дел на протяжении последних пяти лет, однако на этому посту он столкнулся с целым рядом серьезных проблем.

В письме отмечается, что с момента вступления в должность Салахуддин Раббани не был доволен ситуацией, так как постоянно создавались параллельные структуры, в то время как те институты, которые являются ключевыми для государственной системы Афганистана, отходили на второй план.

Салахуддин Раббани также заявил, что он терпел весь этот беспорядок исключительно из-за верности афганскому народу и желания защитить государственную систему и национальные интересы Афганистана.