Москва, , 13:29 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение о взаимодействии государств — участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Предусматривается определение в каждой из участвующих сторон уполномоченного (компетентного) органа, а также разработка специальных унифицированных форм оповещения и согласование содержания передаваемой информации с учетом того, что одним из важнейших критериев обеспечения эффективных действий в случае ядерной аварии является скорость передачи информации и ответной реакции.

Соглашением упрощаются процедуры трансграничного перемещения специалистов, специальной техники и оборудования при возникновении кризисных ситуаций, что позволит снизить время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях.

Предполагается, что группы по оказанию помощи, направляемые на территорию государства, запрашивающего помощь, будут финансироваться за счет средств, предусмотренных в национальном бюджете государства, предоставляющего помощь, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

В России расходы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований (на базе АО «АТЦ Росатома») финансируются за счет средств специального резервного фонда Госкорпорации «Росатом».