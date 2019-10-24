* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:44 — REGNUM 23 октября Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что альянс полностью привержен своей миссии в Афганистане, которая заключается в принятии всех необходимых мер, чтобы эта страна вновь не стала убежищем для международного терроризма, в частности для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Йенс Столтенберг сделал это заявление на пресс-конференции в преддверии заседания Совета министров стран-членов НАТО, которое пройдет с 24 по 25 октября.

Йенс Столтенберг особо подчеркнул, что, учитывая присутствие ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), миссия НАТО в Афганистане по обучению и подготовке Национальных сил безопасности и обороны является частью глобальной цели альянса по уничтожению этой группировки.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что организация полностью поддерживает возобновление мирных переговоров между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при условии, что группировка готова к достижению реального компромисса.