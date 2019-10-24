Кабул, , 13:46 — REGNUM 23 октября члены Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан подвергли жесткой критике сотрудников специального подразделения полиции в связи с их предполагаемым проникновением в здание центра данных Независимой избирательной комиссии Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», члены афганского парламента охарактеризовали эти действия Национальных сил безопасности и обороны как неприемлемые, добавив, что это серьезное вмешательство в избирательный процесс.

Спикер Национальной ассамблеи Афганистана призвал главу парламентской комиссии по внутренней безопасности принять необходимые меры и заявил, что министр внутренних дел и его заместитель должны предстать перед членами парламента, чтобы дать разъяснения в связи с этой ситуацией.

Ранее предвыборный штаб главного исполнительного лица Афганистана Абдуллы Абдуллы сообщил, что сотрудники специального подразделения полиции, при сотрудничестве с одним из кандидатов и по приказу секретаря Независимой избирательной комиссии, взломали цифровой замок центра данных и проникли в здание.