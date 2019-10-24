Сочи, Краснодарский край, , 13:29 — REGNUM Россия — это ключевой партнер в борьбе Чада с террористами и в укреплении стабильной ситуации в регионе. Об этом 24 октября заявил президент Чада Идрисс Деби на саммите «Россия — Африка» в Сочи.

По словам Деби, серьёзный террористический кризис в регионе Сахеля в Ливии наблюдается уже 10 лет и несмотря на самые серьезные и частые усилия данная угроза ставит вопрос развития близлежащих стран под угрозу.

«Государства, которые им (кризисом) затронуты, будь то страны бассейна (реки) Чад или страны «сахельской пятерки», выделяют от 18 до 32% бюджета на усилия по безопасности. В этой борьбе против терроризма РФ является ключевым партнером, чтобы укрепить региональную стабильности», — отметил Идрисс Деби.

Кроме этого, он подчеркнул, что необходимо политически и дипломатически поддерживать Россию в ООН, так как последняя может поспособствовать усилиям Чада «по получению голоса в Совете Безопасности ООН».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера на саммите «Россия-Африка» выразил свою поддержку всем действиям России в её отношениях со странами Африки, направленным на то, чтобы помочь им справиться со стоящими перед ними вызовами.

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