Кабул, , 13:42 — REGNUM 23 октября официальные представители Независимой избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан заявили, что в рамках подведения итогов выборов президента Афганистана, которые прошли 28 сентября текущего года, комиссия завершила обработку данных с последних 2643 биометрических устройств, которые были отделены от остальных, так как были подозрения в фальсификации данных.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данные с этих биометрических устройств были переданы в центр данных Независимой избирательной комиссии.

По словам официальных представителей Независимой избирательной комиссии, теперь в центре данных представлена информация о 1,9 млн. голосов избирателей.

Официальные представители Независимой избирательной комиссии отметили, что после окончания передачи данных с биометрических устройств в единый центр можно перейти к следующему этапу обработки голосов, который предполагает отделение действительной информации и ее учет. Они добавили, что после окончания этого этапа число поданных голосов может измениться.