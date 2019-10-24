Москва, , 13:25 — REGNUM Самое большое достижение российской политики в Сирии заключается в том, что Дамаск получит контроль над всей территорией сирийского государства в неизменном виде после мирного урегулирования. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Самое большое достижение — это то, что Сирия, что Дамаск, который потерял контроль над этими северными границами аж восемь лет назад, фактически через какое-то время сможет их контролировать. Вот эта территоральная целостность — это и есть главное достижение», — заявил Данюк.Он напомнил, что согласно меморандуму, который был подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сирийские пограничники рано или поздно должны взять неизменные границы Сирии под свой контроль.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. По итогам был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. С 12:00 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.