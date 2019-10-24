Джелалабад, Афганистан, , 13:44 — REGNUM 23 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 23 боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению боевиков была проведена на территории нескольких уездов провинции Нангархар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено несколько укрытий боевиков и все хранившееся там оружие.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.