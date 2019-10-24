Киев, , 13:23 — REGNUM Киеву нужно провести разведение войск в Петровском и Золотом, а также согласовать текст меморандума «нормандской четверки», чтобы произошла встреча президентов в нормандском формате. Об этом 24 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Михаил Погребинский.

Переговоры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Кремль может согласиться на встречу «нормандской четверки» без имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, поскольку это длительный процесс.

«Есть позиция президента Российской Федерации. Она довольно внятно сформулирована, причем со временем она ужесточается пока идут довольно странные комментарии в связи с историей с разведением, с особым статусом. Мы услышали условия встречи: кроме разведения в Золотом и Петровском, это ещё и две позиции: внесение «формулы Штайнмайера» в законодательное поле Украины. Трудно себе представить, как это можно быстро сделать. И третье — предварительно согласованный на уровне помощников президента и министров иностранных дел текст какого-то меморандума, который должны подписать лидеры нормандского формата», — сказал Погребинский.

Он считает, что Зеленскому нужно проявить политическую волю, чтобы развести войска и не озвучивать отговорки о необходимости придерживаться семидневного перемирия.

«На передовой десятки тысяч человек получают повышенную зарплату, которые не очень заинтересованы в том, чтобы потерять её. Удержать их сложно, чтобы кто-то не стрельнул. С противоположной стороны аналогичная ситуация. В том то и идея, что нужно развести и это не даст возможность постреливать, потому что будете настолько далеко, что пострелять не получится. Я не верю, что президент собирается ждать семь суток. Это типичная отговорка. Он не хочет разведения», — считает Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского. По его словам, украинская сторона ведёт «подготовительные работы». Глава государства выразил уверенность, что разведение войск «обязательно произойдет, и следующим шагом будет встреча в нормандском формате».