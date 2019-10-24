Сочи, Краснодарский край, , 13:23 — REGNUM В России создана достаточно эффективная система безопасности и эффективная армия, заявил 24 октября президент РФ Владимир Путин.

«Хочу ваше внимание обратить на то, что ни для кого не секрет и мы этим гордимся: сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия», — сказал Путин, выступая на форуме Россия — Африка в Сочи.

По словам главы государства, Россия тратит на нужды министерства обороны менее 3% и эти расходы имеют тенденцию к сокращению.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум «Россия — Африка». В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме, что африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса, и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

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