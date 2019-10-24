Кабул, , 13:48 — REGNUM 23 октября официальные представители президента Исламской Республики Афганистан заявили, что глава государства Ашраф Гани провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», эта встреча прошла в рамках визита президента Афганистана в Японию, в ходе которого он также посетил официальную церемонию вступления на престол нового императора Японии Нарухито.

В ходе переговоров стороны обсудили целый ряд вопросов двустороннего сотрудничества, включая инвестиции в Афганистан, особенно в сфере добычи полезных ископаемых, мирный процесс в стране, содействие стабильности и безопасности.

В ходе встречи президент Афганистана выразил свои соболезнования в связи с недавними природными бедствиями в Японии, а также поблагодарил премьер-министра за гостеприимство, отметив, что для него было огромной честью присутствовать на церемонии вступления на престол нового императора.

В свою очередь Синдзо Абэ отметил достигнутый Афганистаном прогресс в деле развития сферы добычи полезных ископаемых и подтвердил всестороннюю поддержку мирного процесса в Афганистане.