Страсбург, Франция, , 13:14 — REGNUM Соцсети и мессенжеры все чаще становятся объектами манипуляций экстремистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, открывая европейскую конференцию председателей парламентов.

«Механизмы прямой демократии с развитием новых средств коммуникации, таких как социальные сети, все чаще используются и становятся объектами манипуляций популистских и экстремистских движений», — сказала Паскье.

Среди глобальных вызовов она также указала цифровизацию, а именно все большее использование искусственного интеллекта. Также в ее списке изменение климата и проблемы миграция.

Паскье призвала страны Европы разработать «подход, сфокусированный на правах человека, чтобы защищать наши завоевания на благо 830 млн наших сограждан» и отметила роль национальных парламентов в этом вопросе.