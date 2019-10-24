Сочи, Краснодарский край, , 13:16 — REGNUM Центральноафриканская республика (ЦАР) выражает свою поддержку всем действиям России в её отношениях со странами Африки, направленным на то, чтобы помочь им справиться со стоящими перед ними вызовами. Об этом 24 октября заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на заседании саммита «Россия — Африка» в Сочи.

По словам Туадера, главы стран Африки надеются увеличить уровень жизни в своих странах и, по его мнению, это один из тех вопросов, на которые можно дать ответ с помощью укрепления сотрудничества между РФ и странами Африки.

«Мы уверены, что только такой подход позволит нам справиться с вызовами, стоящими перед нашим континентом. В этой связи хотел бы приветствовать все действия, которые проводит РФ, помогая нашим государствам в многосторонних и двусторонних контактах», — завил президент ЦАР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин рассказал на саммите «Россия — Африка» в Сочи, что объем товарооборота между Россией и странами Африки за пять лет вырос в два раза.

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