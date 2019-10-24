Москва, , 13:12 — REGNUM США окончательно перестали контролировать обстановку в Сирии. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«(Есть) точка зрения, что это спектакль и что США были главным лицом, принимавшим решение. Я хочу напомнить, что США с точки зрения своего влияния на Ближнем Востоке в контексте сирийского урегулирования, потеряли любые рычаги влияния на политическую ситуацию», — заявил Данюк.Президент России на встрече с Эрдоганом сказал, что официальный Дамаск должен договариваться с курдами в контексте инклюзивных отношений, напомнил он, и теперь развитие событий пойдёт именно в русле этого решения.

«Главное, что курды, которые до этого всячески пытались саботировать и тормозить процесс урегулирования из-за американцев, которые им оказывали поддержку технологическую, информационную, финансовую — теперь вынуждены это делать», — отметил Данюк.

Ранее министр обороны США Марк Эспер объявил о переброске тысячи военнослужащих из Сирии в Ирак. 20 октября США уничтожили свою авиабазу Аль-Кулайб на северо-востоке Сирии в рамках операции по выводу войск. Позже Дональд Трамп объявил о том, что небольшое число американских военнослужащих останется в нефтеносных районах Сирии.