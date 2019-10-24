Москва, , 13:06 — REGNUM История с задержанием в Соединенных Штатов бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова не находится в компетенции Кремля, заявил 24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, там есть определенные контакты с тем, чтобы получить информацию, — сказал представитель Кремля. — Какие-либо другие аспекты этой истории, этого сюжета не находятся в компетенции администрации президента и Кремля».

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Билалов был задержан утром 22 октября в собственном доме в пригороде Майами (штат Флорида) службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США.

Ахмед Билалов был снят с должностей главы компании «Курорты Северного Кавказа» и вице-президента Олимпийского комитета России. Против него в РФ было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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