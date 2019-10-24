Москва, 24 октября 2019, 13:00 — REGNUM Имитация бомбардировки Крыма была организована властями США для того, чтобы спровоцировать РФ на жёсткие ответные действия, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 24 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель назвал подлой провокацией полет стратегических бомбардировщиков ВВС США над Чёрным морем с имитацией бомбардировки полуострова.
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