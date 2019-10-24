Куала-Лумпур, , 12:59 — REGNUM Правительство Малайзии пытается предотвратить бойкот импорта пальмового масла, к которому призывает Ассоциация производителей масла Индии, путем установления хороших рабочих отношений с организацией, сообщает Antara.

«Малайзия и Индия имеют исторические и культурные связи в дополнение к хорошим дипломатическим и торговым отношениям. Малайзия всегда считала Индию стратегическим и важным торговым партнером. Индия всегда использовалась в качестве эталона в технологических инновациях, особенно в переработке пальмового масла», — заявила министр промышленности Малайзии Тереза Кок.

В дополнение к пальмовому маслу торговые отношения между Малайзией и Индией также охватывают нефтегазовую, автомобильную, химическую и электронную отрасли.

Напомним, в 2018 году объем торговли Малайзии и Индии увеличился на 2,2% до 15,56 млрд долларов США.