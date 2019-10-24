Страсбург, Франция, , 13:45 — REGNUM Вечером 24 октября состоится голосование по резолюции Европарламента по Албании и Северной Македонии. Инициаторы принятия резолюции считают оттягивание начала переговоров с этими балканскими государствами ошибкой и намерены предпринять необходимые шаги для минимизации ее негативных последствий.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в настоящий момент рассматривается 17 поправок к резолюции. Группа «Обновленная Европа», в которую входит и партия президента Франции Эмманюэля Макрона требует исключения упоминания о том, что начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС было заблокировано Францией, Данией и Голландией.

В резолюции содержится призыв к странам-членам ЕС проявить ответственность в отношении Северной Македонии и Албании и единодушно принять позитивное решение по началу переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС на будущем заседании Совета ЕС.

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